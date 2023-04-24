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Війна Війна
Категорія
Політика
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"Непроста ціль". Ігнат прокоментував заяви окупантів про атаку надводними дронами в Севастополі

Юрій Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: скриншот

Надводні безпілотники, атака з яких, за версією російських окупантів, стала причиною вибухів у Севастополі, є непростою ціллю для збиття. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ми бачили, як окупанти намагалися їх (дрони, – ред.) знищувати [...] Звичайні безпілотники, що рухаються водною поверхнею – це досить непроста ціль, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися", – сказав Ігнат.

Однак він зауважив, що таке нарощування здійснює як Україна, так і Росія.

Нагадаємо, вночі, 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували на відео спалахи, ймовірно, в районі розміщення флоту РФ.

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що це була атака двох надводних безпілотників.

Автор:
Артем Ющенко