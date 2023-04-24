В Севастополе раздались взрывы (ВИДЕО)

В оккупированном россиянами Севастополе ночью, 24 апреля, раздались взрывы. Местные жители запечатлели на видео вспышки, вероятно, в районе, где расположен флот РФ.

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и "Суспільне Крим".

Федоров проинформировал о взрывах в Севастополе со ссылкой на СМИ и опубликовал видеоподтверждение, на котором заметны вспышки.

Достоверная информация о взрывах неизвестна, ведь территория оккупирована, однако местные издания сообщают, что атаку совершили надводные беспилотники.

Напомним, недавно разведка Великобритании сообщала, что российский флот в оккупированном Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак дронов, что продолжает сдерживать операции Черноморского флота России.

Создание в Украине флота морских дронов власти анонсировали в ноябре 2022 года. Цель: защитить акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей.