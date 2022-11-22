В Крыму раздались взрывы

В Севастополе, Евпатории и Балаклаве оккупированного Крыма слышали взрывы. Об этом сообщает "Общественное".

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"В оккупированных Севастополе, Балаклаве и Евпатории местные жители слышали взрывы. По официальной информации от оккупантов работает российская система ПВО, отбывая атаки беспилотников", - отмечает издание.

Некоторые телеграмм-каналы публикуют видео работы противовоздушной обороны и сообщают о сбитых беспилотниках.

Движение морского транспорта в оккупированном Севастополе временно приостановлено, сообщают местные жители и подтверждает оккупационное правительство. На конечных пунктах – площадь Захарова и площадь Нахимова – организованы поезда, чтобы доставить пассажиров.

"Так происходит всегда, когда работает ПВО над бухтой или на побережье", - сказал Общественному Крым крымчанин.

Напомним, еще 1 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 запустили проект "Армия дронов". По состоянию на середину ноября "Армия дронов" и UNITED24 уже отправили военным на передовую179 беспилотников .