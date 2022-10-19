“Армія дронів” : ще 179 безпілотників вирушили на передову

“Армія дронів” та фандрейзингова платформа United24 продовжують посилювати ЗСУ — ще 179 безпілотників вирушили на передову.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 розподілені по всій лінії фронту. "Пташки" вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізький напрямки та в прикордонні області на Півночі країни", - зазначив Федоров.

Безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога. Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя.

Ще потужніші дрони Matrice RTK 300 поїхали на гарячі точки.

"Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Далі — робота артилерії. Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що "Армія дронів" продовжує забезпечувати дронами всі напрямки фронту.

"Разом із вашою підтримкою зберігаємо життя хлопцям та дівчатам і наближаємо перемогу", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, три українські дрони SKIF, на які збирав гроші журналіст Михайло Ткач, передали Збройним силам України. Вони допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій.