"Армия дронов": еще 179 беспилотников отправились на передовую

"Армия дронов" и фандрейзинговая платформа United24 продолжают усиливать ВСУ - еще 179 беспилотников отправились на передовую.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. "Птички" отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направления и в приграничные области на севере страны", - отметил Федоров.

Беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага. Эти дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь.

Еще более мощные дроны Matrice RTK 300 уехали на горячие точки.

"Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Далее работа артиллерии. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "Армия дронов" продолжает снабжать дронами все направления фронта.

"Благодаря вашей поддержке сохраняем жизнь ребятам и приближаем победу", - отметил Федоров.

Напомним, три украинских дрона SKIF, на которые собирал деньги журналист Михаил Ткач, передали Вооруженным силам Украины. Они помогут нашим воинам проводить успешную разведку на передовой.