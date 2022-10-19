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"Армия дронов": еще 179 беспилотников отправились на передовую
"Армия дронов" и фандрейзинговая платформа United24 продолжают усиливать ВСУ - еще 179 беспилотников отправились на передовую.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. "Птички" отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направления и в приграничные области на севере страны", - отметил Федоров.
Беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага. Эти дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще более мощные дроны Matrice RTK 300 уехали на горячие точки.
"Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Далее работа артиллерии. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", - отметил министр.
Он подчеркнул, что "Армия дронов" продолжает снабжать дронами все направления фронта.
"Благодаря вашей поддержке сохраняем жизнь ребятам и приближаем победу", - отметил Федоров.
Напомним, три украинских дрона SKIF, на которые собирал деньги журналист Михаил Ткач, передали Вооруженным силам Украины. Они помогут нашим воинам проводить успешную разведку на передовой.