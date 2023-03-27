В разведке Британии объяснили, почему Черноморский флот РФ находится в постоянной опасности

Российский флот в оккупированном Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак дронов, что продолжает сдерживать операции Черноморского флота России.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там подтверждают атаку украинских беспилотников на российскую базу в Севастополе 22 марта.

"22 марта 2023 года по меньшей мере три надводных беспилотника и один летательный аппарат без экипажа пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

Россия заявила, что дроны были уничтожены и ни одно российское судно не пострадало.

Также в разведке напомнили, что во время предварительной атаки украинских сил на Севастополь 29 октября 2022 были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

"Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда военным активам, угроза водяных дронов продолжает сдерживать операции Черноморского флота России", – добавили в минобороны.

Отметим, что страна-террорист Россия рассредоточивает свой Черноморский флот, выводя корабли из базы дислокации. Причиной этого, вероятно, опасения ударов Вооруженных сил Украины.