В разведке Британии объяснили, почему РФ обучает военных в Беларуси

В середине марта 2023 года Россия передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, проходивших обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

Отмечается, что хотя не была замечена ни одна новая ротация войск, Россия, скорее всего, оставила палаточный городок на месте, рассматривая возможность продолжения программы обучения для мобилизованных.

"Тот факт, что Россия прибегла к подготовке своего личного состава на базе гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, что "специальная военная операция" России серьезно нарушила систему подготовки российских военных, ведь инструкторы в большинстве своем были размещены в Украине", - подчеркивают аналитики.

В британской разведке считают, что Россия, вероятно, также рассматривает дальнейшую косвенную поддержку операции со стороны Белоруссии как важный политический месседж.

Заметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал своего российского коллегу Владимира Путина в его войне с Украиной, в частности, позволив ему вторгнуться с территории Беларуси и позволив России обучать мобилизованные войска в Беларуси.

Лукашенко заявил о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины. Кроме того, он убеждал, что мобилизацию в Беларуси "не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", но добавил, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия".

Ранее Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.