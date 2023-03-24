У розвідці Британії пояснили, чому РФ навчає військових у Білорусі

У середині березня 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.

Про це повідомила розвідка Великобританії.

Зазначається, що хоча не було помічено жодної нової ротації військ, Росія, швидше за все, залишила наметове містечко на місці, розглядаючи можливість продовження програми навчання для мобілізованих.

"Той факт, що Росія вдалася до підготовки свого особового складу на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що "спеціальна військова операція" Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових, адже інструктори здебільшого були розміщені в Україні", - підкреслюють аналітики.

У британській розвідці вважають, що Росія, ймовірно, також розглядає подальшу непряму підтримку операції з боку Білорусі як важливий політичний меседж.

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав свого російського колегу Володимира Путіна в його війні з Україною, зокрема дозволивши йому вторгнутися з території Білорусі та дозволивши Росії навчати щойно мобілізовані війська в Білорусі.

Лукашенко заявив про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України. Крім того, він переконував, що мобілізацію в Білорусі "не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати", але додав, що "до війни готуємося у плані того, щоб на нас не було вчинено агресію".

Раніше Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.