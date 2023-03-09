Британська розвідка розповіла про долю літака, підірваного на аеродромі в Мачулищах

Атакований безпілотником на аеродромі в Мачулищах у Білорусі російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був потрібний країні-агресору РФ для запуску ракет "Кинжал".

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві нагадують, що 7 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що один із російських літаків А-50, розміщених у Білорусі, було пошкоджено.

При цьому літак майже, напевно, був атакований невеликим безпілотником.

Після цього А-50 був переміщений на ремонт до Таганрогу в Росії. Транзитний політ проходив меншою висотою, ніж зазвичай, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

"А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, літака, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал", яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал. У модифікації було видалено внутрішній радар літаків, щоб збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися зовнішні джерела інформації", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50.

Нагадаємо, що 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак А-50 зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мачулищах.

Розвідка Великої Британії зазначала, що це матиме серйозне значення для російських повітряних сил та ще більше обмежить повітряні операції РФ.

Міністерства закордонних справ України відреагувало на закиди білоруського диктатора Лукашенко, заявивши, що Україна не причетна до вибуху.