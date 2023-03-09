Британская разведка рассказала о судьбе самолета, взорванного на аэродроме в Мачулищах

Атакованный беспилотником на аэродроме в Мачулищах в Беларуси российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 требовался стране-агрессору РФ для запуска ракет "Кинжал".

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве напоминают, что 7 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что один из российских самолетов А-50, размещенных в Беларуси, был поврежден.

При этом самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником.

После этого А-50 был перемещен на ремонт в Таганрог в России. Транзитный полет проходил на меньшей высотой, чем обычно, вероятно из-за повреждения гермокабины.

"А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, самолета, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал. В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться внешние источники информации", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения, пока не будет развернут еще один А-50.

Напомним, что 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мачулищах.

Разведка Великобритании отмечала, что это будет иметь серьезное значение для российских воздушных сил и еще больше ограничит воздушные операции РФ.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на упреки белорусского диктатора Лукашенко, заявив, что Украина не причастна к взрыву.