Взрыв в Мачулищах – сверхсложная спецоперация, в которой виден след СБУ, - эксперт

За подрывом российского стратегического самолета в Беларуси, по всей вероятности, стоит СБУ, а участие белорусских партизан – на самом деле только официальная версия. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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"Подрыв такого стратегического самолета – очередная сверхсложная спецоперация, проведенная на территории врага. Здесь можно упомянуть и Крымский мост, и атаку дронов на корабле в бухте Севастополя. Эти "бавовны" относятся к тем, о которых СБУ расскажет только после победы", - отмечает Алексей Голобуцкий.

Он добавляет, что обновленная Служба безопасности научилась проводить операции мирового уровня.

"В Службе, очевидно, усилило работу отдельное профессиональное подразделение, которое имеет дело с дронами. ФСБ, привыкшая воевать с фейковыми террористами, проигрывает нашим ребятам, как в мотивации, так и в профессионализме", - резюмирует Голобуцкий.

По его мнению, сами "белорусские партизаны" тесно сотрудничают с СБУ. "Или, что вероятнее всего, не было никаких партизан, а за операцию стоит именно Служба, которая по политическим соображениям не хочет о своем участии говорить прямо", - пишет эксперт

Ранее стало известно, что белорусские партизаны передали СБУ уникальное видео с того же дрона, которую взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Ранее Глава СБУ Василий Малюк, комментируя спецоперации Службы, отмечал, что "бавовна палала, палає і буде палати".