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Лукашенко звинуватив українську владу в причетності до вибуху в Мачулищах: у МЗС України відреагували
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до підриву російського літака А-50 на авіабазі в білоруських Мачулищах нібито причетна українська влада, яка тим самим "кинула виклик" Мінську. Про це повідомляє "Белта".
Диктатор сказав, що українська сторона "за командою американців" нібито хоче втягнути Білорусь у війну. При цьому він назвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".
"Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже говорив: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас із вами немає жодних проблем". На що я говорив: "Ми не збираємося нападати".
– "Ні, давайте підпишемо договір під егідою Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинуто", – висловився Лукашенко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на закиди білоруського диктатора, заявивши, що Україна не причетна до вибуху.
"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", – зазначив дипломат.
Водночас він додав, що грубість Лукашенка щодо Зеленського – це "акт безсилля", який МЗС залишить без відповіді.
Нагадаємо, що 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак А-50 зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мачулищах. Розвідка Великої Британії зазначала, що це матиме серйозне значення для російських повітряних сил та ще більше обмежить повітряні операції РФ.