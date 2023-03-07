Лукашенко обвинил украинские власти в причастности к взрыву в Мачулищах: в МИД Украины отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к подрыву российского самолета А-50 на авиабазе в белорусских Мачулищах якобы причастны украинские власти, которые тем самым "бросили вызов" Минску. Об этом сообщает "Белта".

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Диктатор сказал, что украинская сторона "по команде американцев" якобы хочет втянуть Беларусь в войну. При этом он назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать".

– "Нет, давайте подпишем договор под эгидой Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали все мои заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен", – высказался Лукашенко.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на упреки белорусского диктатора, заявив, что Украина не имеет отношения к взрыву.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России", - отметил дипломат.

В то же время он добавил, что грубость Лукашенко по отношению к Зеленскому – это "акт бессилия", который МИД оставит без ответа.

Напомним, что 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мачулищах. Разведка Великобритании отмечала, что это будет иметь серьезное значение для российских воздушных сил и еще больше ограничит воздушные операции РФ.