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У розвідці Британії оцінили, який вплив на російські повітряні операції матиме втрата літака у Білорусі
Пошкодження у Білорусі на військовому аеродромі "Мачулищі" літака А-50 матиме серйозне значення для російських повітряних сил та ще більше обмежить повітряні операції РФ.
Про це повідомляє розвідка Британії.
У розвідці нагадали, що 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах.
Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої і середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що роль літака А-50 полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.
Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, у розвідці відзначають, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.
"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що на території Білорусі немає особового складу, озброєння та військової техніки, достатніх для проведення наступу на територію України.