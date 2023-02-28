У розвідці Британії оцінили, який вплив на російські повітряні операції матиме втрата літака у Білорусі

Пошкодження у Білорусі на військовому аеродромі "Мачулищі" літака А-50 матиме серйозне значення для російських повітряних сил та ще більше обмежить повітряні операції РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах.

Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої і середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.

Зазначається, що роль літака А-50 полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, у розвідці відзначають, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що на території Білорусі немає особового складу, озброєння та військової техніки, достатніх для проведення наступу на територію України.