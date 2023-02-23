Російські війська на початку повномасштабної війни збили кілька своїх літаків, – FT

Російські окупанти в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну збили кілька власних військових літаків. Про повідомляє Financial Times у статті, опублікованій до річниці російської агресії.

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Про збиті російські літаки виданню розповіли двоє західних чиновників й один український. За даними FT, інциденти були повʼязані з хаосом, який виник в окупантів у перші дні повномасштабної війни. Однак не зазначається, коли і де це сталося.

За словами високопоставленого американського чиновника, число збитих таким чином російських літаків не двоцифрове, але таких випадків було "ні один, ні два".

"Вогню по своїм було багато", — сказав співрозмовник видання, припускаючи, що до 24 лютого 2022 року в росіян «не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною і ризикувати власними життями в цій божевільній обстановці».

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі журналістам підтвердив, що окупанти збивали власні літаки і гелікоптери, зокрема, з артилерії і танків. Це підтверджують перехоплені розмови росіян.

Як пише FT, внаслідок такого вогню російські загарбники втратили власних пілотів.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни РФ активно застосовувала літаки для ведення бойових дій проти України. В березні 2022 кількість бойових вильотів російської тактичної авіації сягала 300 на день. У грудні британська розвідка повідомила про суттєве скорочення таких випадків: це пояснювали, зокрема, втратами окупантів у авіатехніці та роботою української протиповітряної оборони.