- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Буданов розповів, чого чекати від Росії 24 лютого
Російські окупанти готують невеликий ракетний удар про Україні на річницю повномасштабної війни, 24 лютого. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю “Українській правді”.
На питання про те, чи готує країна-агресорка щось неочікуване через символізм стосовно дат, Буданов відповів: “Нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар”.
Він додав, що для цього росіяни мають дві дати: і 23, і 24 лютого.
“Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів”, — сказав керівник ГУР.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Буданов розповів, що Росія використовує досить старі методи, коли застосовує ракети і безпілотники Shahed, а повітряні кулі відволікають українську систему протиповітряної оборони. Однак 14 січня, коли в кількох районах Києва були "прильоти", а сигнал тривоги пролунав лише після вибухів, окупанти здійснили експериментальний пуск ракети.
“Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С-300 (ракета, яка має дальність ураження цілей до 250 км і швидкість 2,5 км/сек — ред.). Вони стояли в Брянській області і це був один із перших зафіксованих таких дослідних пусків. Я підкреслюю, що це дослідні пуски”, — висловився очільник розвідки.
Нагадаємо, Оперативне командування "Північ” повідомило про можливі провокації РФ до річниці повномасштабного наступу. Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.
Своєю чергою Міністерство освіти та науки України рекомендувало освітнім закладам перейти на дистанційну форму навчання з 22 по 24 лютого. Це назвали превентивним заходом перед роковинами початку війни.