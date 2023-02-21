Міносвіти закликало школи перейти на дистанційку 22-24 лютого: у чому причина

Міністерство освіти та науки України рекомендує з 22 по 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі як превентивний захід перед роковинами початку війни.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет з метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України, звернувся до начальників Київської міської військової адміністрацій та ОВА, керівників закладів освіти з рекомендацією здійснювати освітній процес в закладах освіти з 22 до 24 лютого 2023 року в дистанційному форматі.

Відповідний лист надіслано керівникам відомств та установ.

"Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на "до" і "після". 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї", – зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що станом на сьогодні внаслідок агресії РФ пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.

Міністр закликав вірити в ЗСУ, берегти один одного і разом наближати перемогу.

У свою чергу у КМДА повідомили, що столичні школи 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі навчання. Саме в такому режимі 404 школи Києва працюють із початку навчального року.

"Війна в країні триває вже рік і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог. Крім того всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу. Також треба взяти до уваги і той факт, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, а це значить, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого", – заявили в Департаменті освіти і науки міста Києва.

Зазначимо, що 22-24 лютого, як і в інші дні, необхідно чітко дотримуватись правил безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.