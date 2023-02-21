Минобразования призвало школы перейти на дистанционку 22-24 февраля: в чем причина

Министерство образования и науки Украины рекомендует с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала полномасштабной войны России против Украины, обратился к начальникам Киевской городской военной администраций и ОВА, руководителям учебных заведений с рекомендацией осуществлять образовательный процесс в учебных заведениях с 22 до 24 февраля 2023 года в дистанционном формате.

Соответствующее письмо направлено руководителям ведомств и учреждений.

"Приближается дата, которая принесла страшное горе на украинскую землю. День, разделивший нашу жизнь на "до" и "после". 24 февраля 2022 года началось жестокое полномасштабное военное вторжение РФ. С тех пор каждый день гибнут наши защитники, гражданское население, враг целит по жилых домах, школах, больницах, музеях.Русские военные и их наемники пренебрегают нормами международного гуманитарного права, для них не существует запретов по применению оружия ", – отметил Шкарлетт.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в результате агрессии РФ повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 – полностью разрушен. От рук оккупанта погиб 461 ребенок, 926 – получили ранения.

Министр призвал верить в ВСУ, беречь друг друга и вместе приближать победу.

В свою очередь, в КГГА сообщили, что столичные школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате обучения. Именно в таком режиме 404 школы Киева работают с начала учебного года.

"Война в стране длится уже год и опасен каждый ее день. В столице разработан четкий механизм безопасности для всех учебных заведений и весь персонал проинструктирован по действиям в случае воздушных тревог. Кроме того все 404 школы, работающие в очном режиме, имеют укрытие, где могут разместиться все ученики вместе с персоналом заведения. Также нужно принять во внимание и тот факт, что предприятия и ведомства в эти дни будут работать в обычном режиме, а это значит, что оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого" , – заявили в Департаменте образования и науки города Киева.

Отметим, что 22-24 февраля, как и в другие дни, необходимо четко соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.