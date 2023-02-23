Буданов рассказал, чего ждать от России 24 февраля

Российские оккупанты готовят небольшой ракетный удар по Украине на годовщину полномасштабной войны, 24 февраля. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

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На вопрос о том, готовит ли страна-агрессор что-то неожиданное из-за символизма касательно дат, Буданов ответил: "Ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар".

Он добавил, что для этого россиян имеют две даты: и 23, и 24 февраля.

"Поверьте мне, мы такое пережили уже более 20 раз", - сказал руководитель ГУР.

Также Буданов рассказал, что Россия использует достаточно старые методы, когда применяет ракеты и беспилотники Shahed, а воздушные шары отвлекают украинскую систему противовоздушной обороны. Однако 14 января, когда в нескольких районах Киева были "прилеты", а сигнал тревоги прозвучал только после взрывов, оккупанты осуществили экспериментальный пуск ракеты.

"Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С-300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 км и скорость 2,5 км/сек – ред.). Они стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных исследовательских пусков. Я подчеркиваю, что это исследовательские пуски", — сказал руководитель разведки.

Напомним, Оперативное командование "Север" сообщило о возможных провокациях РФ к годовщине полномасштабного наступления. Украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью.

В свою очередь Министерство образования и науки Украины рекомендовало образовательным учреждениям перейти на дистанционную форму обучения с 22 по 24 февраля. Это назвали превентивной мерой перед годовщиной начала войны.