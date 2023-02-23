Российские войска в начале полномасштабной войны сбили несколько своих самолетов, - FT

Российские оккупанты в первые дни полномасштабного вторжения в Украину сбили несколько собственных военных самолетов. Об этом сообщает Financial Times в статье, опубликованной к годовщине российской агрессии.

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О сбитых российских самолетах изданию рассказали двое западных чиновников и один украинский. По данным FT, инциденты были связаны с хаосом, возникшим у оккупантов в первые дни полномасштабной войны. Однако не говорится, когда и где это произошло.

По словам высокопоставленного американского чиновника, число сбитых таким образом российских самолетов состоит не двузначное, но таких случаев было "ни один, ни два".

"Огня по своим было много", — сказал собеседник издания, предполагая, что до 24 февраля 2022 года у россиян "не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой безумной обстановке".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии журналистам подтвердил, что оккупанты сбивали собственные самолеты и вертолеты, в частности, с артиллерии и танков. Это подтверждают перехваченные разговоры россиян.

Как пишет FT, в результате такого огня российские захватчики потеряли собственных пилотов.

Напомним, в начале полномасштабной войны РФ активно применяла самолеты для ведения боевых действий против Украины. В марте 2022 года количество боевых вылетов российской тактической авиации достигало 300 в день. В декабре британская разведка сообщила о существенном сокращении таких случаев: это объясняли, в частности, потерями оккупантов в авиатехнике и работой украинской противовоздушной обороны.