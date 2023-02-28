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В разведке Британии оценили, как на российские воздушные операции повлияет потеря самолета в Беларуси
Повреждение в Беларуси на военном аэродроме "Мачулищи" самолета А-50 будет иметь серьезное значение для российских воздушных сил и еще больше ограничит воздушные операции РФ.
Об этом сообщает разведка Британии.
В разведке напомнили, что 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.
Группа BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждениях передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что роль самолета А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.
Хотя повреждения не были официально подтверждены, в разведке отмечают, что потеря А-50 будет значительна для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.
"В результате в строю, вероятно, останется 6 исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", – говорится в сообщении.
Напомним, представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что на территории Беларуси нет личного состава, вооружения и военной техники, достаточных для проведения наступления на территорию Украины.