В розвідці Британії пояснили, чому Чорноморський флот РФ перебуває у постійній небезпеці

Російський флот в окупованому Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки дронів, що продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Там підтверджують атаку український безпілотників на російську базу в Севастополі 22 березня.

"22 березня 2023 року щонайменше три надводні безпілотники і один літальний апарат без екіпажу намагалися завдати удару по російській військово-морській базі у Севастополі в окупованому Криму", – йдеться в повідомленні.

Росія заявила, що дрони були знищені і жодне російське судно не постраждало.

Також у розвідці нагадали, що під час попередньої атаки українських сил на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров".

"Незважаючи на те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди військовим активам, загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії", – додали в міноборони.

Зазначимо, країна-терорист Росія розосереджує свій Чорноморський флот, виводячи кораблі з бази дислокації. Причиною цього, ймовірно, є побоювання ударів Збройних сил України.