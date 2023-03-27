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В розвідці Британії пояснили, чому Чорноморський флот РФ перебуває у постійній небезпеці
Російський флот в окупованому Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки дронів, що продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Там підтверджують атаку український безпілотників на російську базу в Севастополі 22 березня.
"22 березня 2023 року щонайменше три надводні безпілотники і один літальний апарат без екіпажу намагалися завдати удару по російській військово-морській базі у Севастополі в окупованому Криму", – йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Росія заявила, що дрони були знищені і жодне російське судно не постраждало.
Також у розвідці нагадали, що під час попередньої атаки українських сил на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров".
"Незважаючи на те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди військовим активам, загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії", – додали в міноборони.
Зазначимо, країна-терорист Росія розосереджує свій Чорноморський флот, виводячи кораблі з бази дислокації. Причиною цього, ймовірно, є побоювання ударів Збройних сил України.