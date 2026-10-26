Найбільший світовий імпортер олії зменшив закупівлі в України: хто зайняв ринок

За 8 місяців 2026 року Казахстан збільшив експорт олії до Китаю на 66%. Водночас постачання української соняшникової олії до КНР впали до мінімуму.

Як пише Dilo, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Китай залишається найбільшим світовим імпортером соняшникової олії та шроту, проте імпортний ринок країни протягом останніх п’яти років демонструє суттєву волатильність.

За даними International Trade Center, після пікового 2021 року, коли КНР імпортувала 1,283 млн тонн олії (з яких 887 тис. тонн припадало на Україну), закупівлі почали нестабільно коливатися.

У 2022 році китайський імпорт скоротився вдвічі — до 605 тис. тонн, з яких Україна поставила 319 тис. тонн, а Казахстан наростив свою частку з 1% до 11%. Наступного, 2023 року, ринок оновив рекорд, вирісши до 1,521 млн тонн на суму 1,774 млрд доларів, де українська частка склала 582 тис. тонн.

Проте вже у 2024 році загальні закупівлі знизилися до 1,092 млн тонн (частка України — 246 тис. тонн).

У 2025 році імпорт соняшникової олії до Китаю впав до 5-річного мінімуму і склав лише 524 тис. тонн. Поставки з України обвалилися до 68 тис. тонн. Водночас експорт з Казахстану досяг максимуму у 147 тис. тонн, що забезпечило йому рекордні 28% у загальному обсязі китайського імпорту.

Експансія сусідньої країни продовжується і в 2026 році. За офіційною статистикою, за 8 місяців поточного року Казахстан збільшив експорт соняшникової олії до КНР на 66% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 190 тис. тонн. Поставки казахстанського шроту зросли ще суттєвіше — у понад 2,6 раза, досягши 246 тис. тонн.

Нагадамо, за підсумками 2025/26 маркетингового року Росія стала найбільшим у світі експортером соняшникової олії, випередивши Україну. Україна утримувала перше місце 20 сезонів поспіль - з 2005/06 до 2024/25 маркетингового року (МР).