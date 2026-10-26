Кредиторська заборгованість російського бізнесу зросла на 28%: чому компанії затримують платежі

У 2026 році обсяг кредиторської заборгованості підприємств та індивідуальних підприємців у Росії збільшився на 28%, або на 32 трлн рублів (близько $396,06 млрд). Станом на кінець червня загальна сума боргів досягла 155 трлн рублів ($1,92 трлн). Цей показник приросту в 12-місячній ретроспективі став найвищим з 2004 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Компанії затримують розрахунки

Через нестачу грошей підприємства дедалі частіше відкладають платежі постачальникам і партнерам. Такий спосіб фактично дозволяє їм користуватися коштами інших компаній замість того, щоб залучати банківські кредити.

Заборгованість між підприємствами зростає швидше, ніж обсяги залученого кредитування, які збільшилися на 12%, та інвестицій через облігації — на 13%.

Серед великих компаній платежі затримують 23,8% підприємств проти 20,8% роком раніше. Частка тих, хто прострочує розрахунки більш ніж на 60 днів, з початку 2025 року зросла з 4,1% до 6,5%.

Середніх компаній, які затримують платежі, також побільшало: 20,6% проти 17,4% роком раніше. У 6,2% середніх підприємств прострочення перевищує 60 днів.

Прибутки падають, ризики зростають

За даними аналітиків, за перше півріччя 2026 року сукупний прибуток російських компаній скоротився на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Частка збиткових підприємств за два роки зросла з 28% до 34%.

Економісти вважають, що зростання затримок може спричинити ланцюгову реакцію: компанії, які не отримують гроші від своїх клієнтів, самі втрачають можливість вчасно платити постачальникам.

Водночас, незважаючи на падіння економіки, російський уряд прогнозує зростання ВВП на 1,4% у 2027 році, а інвестицій — на 0,2%.

Раніше повідомлялося, що російський бізнес скорочує інвестиції через нестачу власних коштів, слабкий попит і невизначеність економічної ситуації. За перше півріччя 2026 року вкладення в основний капітал зменшилися на 9,9% у річному вимірі