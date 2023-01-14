Розвідка Британії пояснила, чому РФ вивела кораблі з Новоросійська

Країна-терорист Росія розосереджує свій Чорноморський флот, виводячи кораблі з бази дислокації. Причиною цього, ймовірно, є побоювання ударів Збройних сил України.

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Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Так, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів.

На думку британської розвідки, ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот.

"Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила", – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є ознакою підготовки до ударів крилатими ракетами морського базування, і дуже малоймовірно, що флот готується до десантних операцій.

"Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями", - додали у розвідці Британії.

Раніше в британській розвідці повідомляли, що Чорноморський флот Росії після вибухів на нафтовому терміналі у Новоросійську та через вразливість своїх десантних кораблів, більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ.

Чорноморський флот переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по базі в Севастополі в окупованому Криму.