Разведка Британии объяснила, почему РФ вывела корабли из Новороссийска

Страна-террорист Россия рассредоточивает свой Черноморский флот, выводя корабли из базы дислокации. Причиной этого, вероятно, есть опасения ударов Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщила разведка Великобритании.

Так, 11 января из порта в Новороссийске вышла группа из не менее 10 кораблей.

По мнению британской разведки, возможно, Россия таким образом пытается рассредоточить флот.

"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эти действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она обнаружила", – говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что вывод этих кораблей в море не является признаком подготовки к ударам крылатыми ракетами морского базирования, и очень маловероятно, что флот готовится к десантным операциям.

"Черноморский флот в большинстве своем остается фиксированным из-за предполагаемых угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защиты сил над наступательными или патрульными операциями", - добавили в разведке Британии.

Ранее в британской разведке сообщали, что Черноморский флот России после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске и из-за уязвимости своих десантных кораблей больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ.

Черноморский флот перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по базе в Севастополе в оккупированном Крыму.