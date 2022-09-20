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РФ вивела підводні човни з Криму в Краснодарський край через загрозу ударів ЗСУ, - розвідка Британії
Російське військове командування віддало наказ передислокувати підводні човни класу KILO із Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї, оскільки безпека бази Чорноморського флоту у Криму підірвана.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
У відомстві повідомляють, що командування Чорноморського флоту РФ майже напевно передислокувало свої підводні човни класу KILO з порту у Севастополі у Криму в Новоросійськ у Краснодарському .
"Це ймовірно пов'язано з нещодавньою зміною рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з зростанням потенціалу українських далекобійних ударів. За останні два місяці атакам зазнали штаб флоту і його головний аеродром морської авіації", - повідомляє британська розвідка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там вважають, що гарантія базування Чорноморського флоту в Криму могла бути однією з причин, які спонукали Путіна анексувати півострів у 2014 році, зараз безпека бази прямо підірвана через агресію РФ проти України.
Нагадаємо, Україна вперше визнала, що ЗСУ завдали серію успішних ракетних ударів по цілях росіян в окупованому Криму.
При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на півострові.