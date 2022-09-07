ЗСУ зізналися у нанесенні ракетних ударів по аеродрому Саки в Криму

Україна вперше визнала, що ЗСУ завдали серію успішних ракетних ударів по цілях росіян в окупованому Криму, в тому числі по аеродромом Саки.

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Про це у спільній статті для "Укрінфору" написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

Про удари по Криму мова йде у контексті завдань ЗСУ на 2023 рік. Одне з цих завдань — зробити для ворога і на інших окупованих територіях відчуття атак зі сторони українських сил гострішими, природнішими і цілком відчутними, незважаючи на значну відстань до цілей.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все – по аеродрому Саки", — йдеться в статті.

Загалом генерали вважають, що звільнення Криму може стати переломним моментом у війні в 2023 році. Але навіть якщо РФ втратить контроль над півостровом, бойові дії будуть продовжуватися і ворог може зважитися на повторний наступ.

Нагадаємо, через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на півострові.