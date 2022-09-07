ВСУ признались в нанесении ракетных ударов по аэродрому Саки в Крыму

Украина впервые признала, что ВСУ нанесли серию успешных ракетных ударов по целям россиян в оккупированном Крыму, в том числе по аэродрому Саки.

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Об этом в общей статье для "Укринфора" написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

Об ударах по Крыму идет речь в контексте задач ВСУ на 2023 год. Одна из этих задач — сделать для врага и на других оккупированных территориях ощущение атак со стороны украинских сил более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей.

"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому перенесению боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки", — говорится в статье.

В целом генералы считают, что освобождение Крыма может стать переломным моментом в войне в 2023 году. Но даже если РФ потеряет контроль над полуостровом, боевые действия будут продолжаться и враг может решиться на повторное наступление.

Напомним, из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.