Россия понесла наибольшие потери в авиации за день со Второй мировой войны — CNN

На российской авиабазе "Саки" в Новофедоровке (Крым) 9 августа прогремело около 12 взрывов. В результате, по меньшей мере, семь военных самолетов РФ были уничтожены, что может быть наибольшей потерей российской военной авиации за один день со времен Второй мировой войны.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного американским телеканалом CNN.

Спутниковые фотографии также показывают, что взрывы сожгли полосу растительности вокруг части авиабазы.

Накануне OSINT-аналитик Оливер Александер в Twitter опубликовал снимки украинского военного аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму. Александер считает, что уничтожили 9-14 самолетов, но обращает внимание, что изображения недостаточно хороши для подтверждения.

При этом если анализировать обработанную версию изображений, то на них видны обломки 3 Су-24 на линии полета. По такой версии на авиабазе ликвидировали 11 самолетов, и, возможно, еще больше повреждения от взрывов.