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Россия понесла наибольшие потери в авиации за день со Второй мировой войны — CNN
На российской авиабазе "Саки" в Новофедоровке (Крым) 9 августа прогремело около 12 взрывов. В результате, по меньшей мере, семь военных самолетов РФ были уничтожены, что может быть наибольшей потерей российской военной авиации за один день со времен Второй мировой войны.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного американским телеканалом CNN.
Спутниковые фотографии также показывают, что взрывы сожгли полосу растительности вокруг части авиабазы.
Накануне OSINT-аналитик Оливер Александер в Twitter опубликовал снимки украинского военного аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму. Александер считает, что уничтожили 9-14 самолетов, но обращает внимание, что изображения недостаточно хороши для подтверждения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом если анализировать обработанную версию изображений, то на них видны обломки 3 Су-24 на линии полета. По такой версии на авиабазе ликвидировали 11 самолетов, и, возможно, еще больше повреждения от взрывов.