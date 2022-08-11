Росія зазнала найбільших втрат в авіації за день з Другої світової війни — CNN

На російській авіабазі "Саки" в Новофедорівці (Крим) 9 серпня пролунало близько 12 вибухів. В результаті щонайменше сім військових літаків РФ було знищено, що може бути найбільшою втратою російської військової авіації за один день з часів Другої світової війни.

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Про це свідчать дані дослідження, яке провів американський телеканал CNN.

Супутникові фотографії також показують, що вибухи спалили смугу рослинності навколо частини авіабази.

Напередодні OSINT-аналітик Олівер Александер у Twitter опублікував знімки українського військового аеродрому "Саки" у окупованому Криму. Александер вважає, що знищили 9-14 літаків, але звертає увагу, що зображення недостатньо хороші для підтвердження.

При цьому, якщо аналізувати оброблену версію зображень, то на них видно уламки 3 Су-24 на лінії польоту. За такої версії на авіабазі ліквідували 11 літаків, і, можливо, ще більше мають ушкодження від вибухів.