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РФ вывела подлодки из Крыма в Краснодарский край из-за угрозы ударов ВСУ, - разведка Британии
Российское военное командование отдало приказ передислоцировать подлодки класса KILO из Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае, поскольку безопасность базы Черноморского флота в Крыму подорвана.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
В ведомстве сообщают, что командование Черноморского флота РФ почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса KILO из порта в Севастополе в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае.
"Это вероятно связано с недавним изменением уровня локальной угрозы безопасности в связи с ростом потенциала украинских дальнобойных ударов. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", - сообщает британская разведка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там считают, что гарантия базирования Черноморского флота в Крыму могла быть одной из причин, побудивших Путина аннексировать полуостров в 2014 году, сейчас безопасность базы подорвана из-за агрессии РФ против Украины.
Напомним, Украина впервые признала, что ВСУ нанесли серию успешных ракетных ударов по целям россиян в оккупированном Крыму.
При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.