Чорноморський флот РФ під загрозою навіть у Новоросійську, – британська розвідка

Чорноморський флот Росії після вибухів на нафтовому терміналі у Новоросійську та через вразливість своїх десантних кораблів, більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там нагадують, що 18 листопада російські та українські ЗМІ повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії, поруч з яким розташована велика база Чорноморського флоту РФ.

"Чорноморський флот переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську", - зазначають у розвідці.

У відомстві зазначають, що ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні.

"Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація Україною здатності загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для чорноморського флоту. Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі", - підкреслює розвідка.

Нагадаємо, 11 листопада на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Українці вже зібрали на перший морський дрон, він отримає символічну назву "Херсон".

Крім того, литовці зібрали кошти на купівлю другого морського безпілотника для України та розпочали збір на третій. Їх назвуть "PEACE Да" та "PEACE Дюк".

А перший морський дрон, який закупила Литва для України, назвуть "PEACE Дец".