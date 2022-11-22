Черноморский флот РФ под угрозой даже в Новороссийске, – британская разведка

Черноморский флот России после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске и из-за уязвимости своих десантных кораблей больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там напоминают, что 18 ноября российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России, рядом с которым расположена большая база Черноморского флота РФ.

"Черноморский флот перенес много своих операций на подводных лодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, скорее всего, будет обеспокоено базирующейся в Новороссийске угрозами для флотилии десантных кораблей", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркивают, что эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Крымского моста в октябре.

"Полные подробности этого инцидента пока неизвестны. Однако любая демонстрация Украиной способности угрожать Новороссийску, скорее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для черноморского флота. Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние России в Черном море", - подчеркивает разведка Британии.

Напомним, 11 ноября на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов .

Украинцы уже собрали на первый морской дрон, он получит символическое название "Херсон".

Кроме того, литовцы собрали средства на покупку второго морского беспилотника для Украины и приступили к сбору на третий. Их назовут "PEACE Да" и "PEACE Дюк".

Первый морской дрон, который закупила Литва для Украины, назовут "PEACE Дец" .