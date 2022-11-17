Литовці зібрали $250 тисяч на морський дрон для України. Його назвуть "PEACE Дец"

Литовці в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали 250 тисяч доларів. Морський дрон який закупила Литва для України назвуть "PEACE Дец".

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Про це повідомив литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.

"Президент Зеленський висунув ініціативу зі збору коштів для армії зі 100 морських безпілотників для захисту українських міст та завдання ударів по російських кораблях у Чорному морі. Литовський народ зібрав 250 000 доларів, щоб купити перший такий безпілотник та приєднався до цієї армії, щоб зробити Путіну подарунок!" – зазначив Тапінас.

Він також запустив у своїй соціальній мережі голосування за назву морського безпілотника для України. За кілька годин 12 тисяч людей проголосували за те, щоб наректи морський дрон "PEACE Дец".

Тим часом литовці збирають на другий морський дрон — вже зібрано 149 тисяч євро, або 62%.

Зазначимо, українці вже зібрали на перший морський дрон на фандрейзинговій платформі UNITED24, він отримає символічну назву - "Херсон".