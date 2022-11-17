Литовцы собрали $250 тысяч на морской дрон для Украины. Его назовут "PEACE Дец"

Литовцы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали 250 тысяч долларов. Морской дрон, который закупила Литва для Украины, назовут "PEACE Дец".

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Об этом сообщил литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

"Президент Зеленский выдвинул инициативу по сбору средств для армии из 100 морских беспилотников для защиты украинских городов и нанесения ударов по российским кораблям в Черное море. Литовский народ собрал 250 000 долларов, чтобы купить первый такой беспилотник и присоединился к этой армии, чтобы сделать Путину подарок!" – отметил Тапинас.

Он также запустил в своей социальной сети голосование за название морского беспилотника для Украины. Через несколько часов 12 тысяч человек проголосовали за то, чтобы назвать морской дрон "PEACE Дец".

Между тем, литовцы собирают на второй морской дрон — уже собрано 149 тысяч евро, или 62%.

Отметим, украинцы уже собрали на первый морской дрон на фандрейзинговой платформе UNITED24, он получит символическое название – "Херсон".