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В разведке Британии назвали самый уязвимый участок обороны армии РФ
В настоящее время район города Сватово Луганской области является самым уязвимым оперативным флангом российских сил, поэтому оккупанты, вероятно, будут рассматривать сохранение контроля над городом как приоритет.
Об этом сообщает разведка Британии.
В ведомстве отмечают, что в течение последней недели продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг города Сватово в Луганской области.
Как и на других участках фронта, русские войска сосредоточились на строительстве оборонных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Учитывая, что юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр после отступления россиян с правобережной части Херсонщины, район Сватового теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", - подчеркивают в разведке Британии.
Там уверены, что российское руководство будет рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет.
Однако командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить наступательные операции южнее Донецка.
"Оборонительной и наступательной возможности России продолжает мешать серьезная нехватка боеприпасов и квалифицированного персонала", - подчеркивают в британской разведке.
Напомним, разведка Британии сообщала, что российские оккупационные войска после отступления с правого берега Днепра будут пытаться передислоцировать часть сил для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.