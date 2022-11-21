У розвідці Британії назвали найвразливішу ділянку оборони армії РФ

Наразі район міста Сватове на Луганщині є найвразливішим оперативним флангом російських сил, тому вони, ймовірно, розглядатимуть збереження контролю над містом як пріоритет.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві зазначають, що протягом останнього тижня тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо міста Сватове в Луганській області.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська зосередились на будівництві оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами.

"З огляду на те, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро після відступу росіян з правобережної частини Херсонщини, район Сватового тепер, імовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там переконані, що російське керівництво розглядатиме збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет.

Однак командири, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити наступальні операції південніше Донецька.

"Оборонній і наступальній спроможності Росії продовжує заважати серйозна нестача боєприпасів і кваліфікованого персоналу", - підкреслюють у британській розвідці.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що російські окупаційні війська після відступу з правого берега Дніпра намагатимуться передислокувати частину сил для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.