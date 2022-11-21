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У розвідці Британії назвали найвразливішу ділянку оборони армії РФ
Наразі район міста Сватове на Луганщині є найвразливішим оперативним флангом російських сил, тому вони, ймовірно, розглядатимуть збереження контролю над містом як пріоритет.
Про це повідомляє розвідка Британії.
У відомстві зазначають, що протягом останнього тижня тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо міста Сватове в Луганській області.
Як і на інших ділянках фронту, російські війська зосередились на будівництві оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З огляду на те, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро після відступу росіян з правобережної частини Херсонщини, район Сватового тепер, імовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ", - підкреслюють у розвідці Британії.
Там переконані, що російське керівництво розглядатиме збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет.
Однак командири, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити наступальні операції південніше Донецька.
"Оборонній і наступальній спроможності Росії продовжує заважати серйозна нестача боєприпасів і кваліфікованого персоналу", - підкреслюють у британській розвідці.
Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що російські окупаційні війська після відступу з правого берега Дніпра намагатимуться передислокувати частину сил для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.