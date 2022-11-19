"PEACE Да": У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для України

Литовці зібрали кошти на купівлю другого морського безпілотника для України та розпочали збір на третій. Їх назвуть "PEACE Да" та "PEACE Дюк".

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Про це повідомив литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.

"Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - зазначив він.

Крім того, литовці вже зібрали 40 тисяч євро на третій дрон, його назвуть "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Нагадаємо, 11 листопада на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Раніше литовці в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали 250 тисяч доларів. Морський дрон який закупила Литва для України назвуть "PEACE Дец".