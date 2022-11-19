"PEACE Да": В Литве собрали средства на второй морской дрон для Украины

Литовцы собрали деньги на покупку второго морского беспилотника для Украины и начали сбор на третий. Их назовут "PEACE Да" и "PEACE Дюк".

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Об этом сообщил литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

"После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще 250 тысяч долларов во второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да", - отметил он.

Кроме того, литовцы уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, его назовут "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Напомним, 11 ноября на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов .

Ранее литовцы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали 250 тысяч долларов. Морской дрон, который закупила Литва для Украины, назовут "PEACE Дец".