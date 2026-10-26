PlayCity вдруге оштрафувало Tribuna: цього разу на 5,2 млн грн

Державне агентство PlayCity оштрафувало ТОВ "Спорт Сьогодні", яке керує спортивним онлайн-медіа Tribuna, на 5,2 млн грн за рекламу нелегальних азартних ігор. Це вже другий штраф для компанії за схоже порушення, а загальна сума санкцій наблизилася до 10 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення PlayCity.

Регулятор заявив, що онлайн-медіа продовжило розміщувати незаконну рекламу азартних ігор.

Під час моніторингу PlayCity виявило рекламу з використанням бренду, під яким організовують нелегальні азартні ігри.

За це ТОВ "Спорт Сьогодні" призначили фінансову санкцію у розмірі 5,2 млн грн.

Це вже другий штраф Tribuna

У жовтні 2025 року Tribuna вже отримувала штраф у розмірі 4,8 млн грн за приховану рекламу нелегальних букмекерів.

Компанія не погодилася з рішенням PlayCity та оскаржила його в суді. Суд першої інстанції став на бік регулятора, після чого медіа подало апеляційну скаргу.

Таким чином, сукупний розмір двох штрафів для компанії становить майже 10 млн грн.

Нагадаємо, PlayCity у 2026 році може накладати за незаконну рекламу азартних ігор штраф у 5,2 млн грн. Регулятор також співпрацює з Meta, Google, TikTok, YouTube та іншими платформами для виявлення й блокування такого контенту.