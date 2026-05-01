В Україні тепер можна онлайн поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор: новий сервіс від PlayCity

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запустило онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення PlayCity.

На офіційному порталі запущено сервіс для онлайн-подання скарг щодо нелегальної реклами азартних ігор. Цей інструмент спрощує фіксацію порушень, дозволяючи миттєво надсилати дані фахівцям PlayCity без бюрократичної тяганини та паперової роботи.

Поскаржитися на незаконну рекламу азартних ігор у різних каналах — зокрема в соціальних мережах, на сайтах, на телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі — можна через просту онлайн-форму.

Як подати скаргу:

перейти на сайт PlayCity у розділ "Громадянам" – "Скарга на рекламу";

вибрати тип майданчику з рекламою та заповнити коротку форму;

додати посилання на рекламу;

прикріпити скриншоти або відео;

за бажанням залишити електронну пошту, щоб відстежувати статус розгляду.

Система автоматично зберігає всі матеріали, а заявник отримує повідомлення про зміну статусу розгляду на свою електронну пошту.

Окрему увагу приділено контенту з обмеженим часом доступу — зокрема сторіз у соціальних мережах. Якщо додати посилання на сторіз, система автоматично завантажує контент, щоб фахівці PlayCity могли перевірити його навіть після зникнення в мережі.

Що далі

Після отримання звернення команда PlayCity перевіряє матеріали та визначає, чи є порушення.

Якщо реклама дійсно незаконна, передається інформація для блокування контенту до офісу соцмереж. Сторінки, що її поширюють, можуть бути заблоковані, особливо якщо такої реклами у автора багато.

Також накладається штраф після встановлення відповідальної особи.

Водночас встановлення особи порушника може бути довготривалим і складним процесом, тому важливо розуміти, що подання скарги не завжди ініціює миттєве застосування штрафних санкцій.

Після ідентифікації відповідальних осіб PlayCity штрафує порушників за незаконну рекламу азартних ігор, що у 2026 році становить ₴5 188 200.

Також для оперативного реагування PlayCity співпрацює з ключовими цифровими платформами — Meta, Google, TikTok, YouTube, Viber, Twitch. Це дозволяє швидше блокувати незаконну рекламу та зменшувати її поширення серед користувачів ще до встановлення особи порушника.

Нагадаємо, в Україні презентували Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка має забезпечити повний цифровий контроль за ринком азартних ігор. Нова система складається з двох частин: внутрішньої, доступної для державних органів — PlayCity та Державної податкової служби, а також зовнішньої, якою користуватимуться організатори азартних ігор.