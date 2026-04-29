У 2026 році різко зросла кількість заяв про самообмеження від азартних ігор

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity за перші чотири місяці 2026 року внесло до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, понад 3 тисячі заявників. Загалом кількість людей у реєстрі перевищила 16 тисяч.

Про це інформує Delo.ua з посиланням з посианням на повідомлення PlayCity.

Як працює система захисту гравців

В Україні з початку 2026 року фіксується суттєве зростання кількості звернень щодо самообмеження від участі в азартних іграх. За перші чотири місяці року до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, внесено понад 3 000 людей.

Для порівняння, у період із червня по грудень 2025 року до реєстру було внесено близько 300 осіб, що удесятеро менше, ніж за аналогічний період 2026 року.

Наразі Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity опрацьовує близько 1 000 заяв про самообмеження щомісяця. Загалом у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, вже понад 16 000 громадян.

За оцінкою відомства, така динаміка свідчить про зростання обізнаності населення та активніше використання інструментів відповідальної гри.

На офіційному сайті PlayCity у розділі "Боротьба з лудоманією" доступні:

тест для визначення ризику ігрової залежності;

онлайн-заява про самообмеження;

онлайн-заява щодо обмеження доступу до азартних ігор для родича першого ступеня споріднення.

Як працює механізм самообмеження

Обмеження доступу до азартних ігор є добровільним інструментом, який дозволяє тимчасово заблокувати участь у легальних азартних іграх.

Після подання заяви дані вносяться до реєстру протягом одного робочого дня.

Процедура включає перевірку персональних даних та, за потреби, їх уточнення.

Після внесення інформації PlayCity інформує заявника електронною поштою.

Усі ліцензовані організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватися обмежень.

Термін дії обмеження:

від 6 місяців до 3 років — у разі подання заяви самою особою;

до 6 місяців — у разі подання заяви щодо близької людини з можливістю продовження.

Зауважимо, що за час роботи PlayCity вже заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, а також більше ніж 280 сторінок у Instagram та TikTok, які займалися незаконним просуванням азартних ігор. Загальна сума накладених штрафів перевищила 67 млн гривень.