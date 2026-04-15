PlayCity оштрафувало "Шахтар" на 5 млн грн через порушення рекламного законодавства

ФК “Шахтар” оштрафований більш ніж на 5 млн грн за порушення законодавства про рекламу азартних ігор після виявлення неправомірного контенту на офіційному сайті клубу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу PlayCity.

Штраф за рекламу

Як повідомили в PlayCity, санкцію застосовано за результатами моніторингу, під час якого на сайті футбольного клубу виявили матеріал із порушенням вимог законодавства щодо реклами азартних ігор.

Зокрема, у рекламній публікації були використані зображення осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор, що є порушенням чинних правил.

Футбольний клуб зобов’язаний сплатити штраф упродовж трьох місяців із моменту його накладення на добровільних засадах.

Зауважимо, що за час роботи PlayCity вже заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, а також більше ніж 280 сторінок у Instagram та TikTok, які займалися незаконним просуванням азартних ігор. Загальна сума накладених штрафів перевищила 67 млн гривень.