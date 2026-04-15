Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

PlayCity оштрафувало "Шахтар" на 5 млн грн через порушення рекламного законодавства

ФК "Шахтар" оштрафований на мільйони / Depositphotos

ФК “Шахтар” оштрафований більш ніж на 5 млн грн за порушення законодавства про рекламу азартних ігор після виявлення неправомірного контенту на офіційному сайті клубу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу PlayCity.

Штраф за рекламу

Як повідомили в PlayCity, санкцію застосовано за результатами моніторингу, під час якого на сайті футбольного клубу виявили матеріал із порушенням вимог законодавства щодо реклами азартних ігор.

Зокрема, у рекламній публікації були використані зображення осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор, що є порушенням чинних правил.

Футбольний клуб зобов’язаний сплатити штраф упродовж трьох місяців із моменту його накладення на добровільних засадах.

Зауважимо, що за час роботи PlayCity вже заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, а також більше ніж 280 сторінок у Instagram та TikTok, які займалися незаконним просуванням азартних ігор. Загальна сума накладених штрафів перевищила 67 млн гривень.

Автор:
Ольга Опенько