Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

PlayCity заблокувало понад 2 500 нелегальних сайтів: скільки грошей надійшло в бюджет

PlayCity
PlayCity заблокувало понад 2 500 нелегальних сайтів / Depositphotos

Державне агентство PlayCity, яке працює під координацією Міністерства цифрової трансформації з початку червня 2025 року, підбило підсумки роботи з реформування грального ринку. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Основна мета агентства — зробити ринок прозорим, відповідальним та забезпечити стабільні надходження до державного бюджету.

За час роботи PlayCity вже заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, а також більше ніж 280 сторінок у Instagram та TikTok, які займалися незаконним просуванням азартних ігор. Загальна сума накладених штрафів перевищила 67 млн гривень.

Одним із ключових досягнень стало впровадження Системи трекінгу, яка дозволила оперативно виявляти та припиняти діяльність нелегальних операторів. Паралельно триває розробка Державної системи онлайн-моніторингу, що забезпечить державі повну картину роботи легального грального ринку в режимі реального часу — з прозорими фінансовими потоками та контролем за оподаткуванням.

У 2025 році держава також вперше за понад 10 років повернула контроль над ринком лотерей. Завдяки ліцензійним платежам від грального бізнесу державний бюджет уже поповнився на 1,7 млрд гривень.

За результатами перевірок за шість місяців регулятор азартних ігор держагентство PlayCity оштрафував 14 блогерів, вебсайтів та медіа на загальну суму ₴67,2 млн. Під час моніторингу фахівці виявили контент, який порушує законодавчі вимоги до реклами азартних ігор.

Автор:
Тетяна Гойденко