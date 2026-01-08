PlayCity заблокувало понад 2 500 нелегальних сайтів: скільки грошей надійшло в бюджет

Державне агентство PlayCity, яке працює під координацією Міністерства цифрової трансформації з початку червня 2025 року, підбило підсумки роботи з реформування грального ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Основна мета агентства — зробити ринок прозорим, відповідальним та забезпечити стабільні надходження до державного бюджету.

За час роботи PlayCity вже заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, а також більше ніж 280 сторінок у Instagram та TikTok, які займалися незаконним просуванням азартних ігор. Загальна сума накладених штрафів перевищила 67 млн гривень.

Одним із ключових досягнень стало впровадження Системи трекінгу, яка дозволила оперативно виявляти та припиняти діяльність нелегальних операторів. Паралельно триває розробка Державної системи онлайн-моніторингу, що забезпечить державі повну картину роботи легального грального ринку в режимі реального часу — з прозорими фінансовими потоками та контролем за оподаткуванням.

У 2025 році держава також вперше за понад 10 років повернула контроль над ринком лотерей. Завдяки ліцензійним платежам від грального бізнесу державний бюджет уже поповнився на 1,7 млрд гривень.

За результатами перевірок за шість місяців регулятор азартних ігор держагентство PlayCity оштрафував 14 блогерів, вебсайтів та медіа на загальну суму ₴67,2 млн. Під час моніторингу фахівці виявили контент, який порушує законодавчі вимоги до реклами азартних ігор.