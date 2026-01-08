Запланована подія 2

PlayCity заблокировало более 2500 нелегальных сайтов: сколько денег поступило в бюджет

PlayCity
PlayCity заблокировало более 2500 нелегальных сайтов / Depositphotos

Государственное агентство PlayCity, работающее под координацией Министерства цифровой трансформации с начала июня 2025 года, подвело итоги работы по реформированию игорного рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Основная цель агентства – сделать рынок прозрачным, ответственным и обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет.

За время работы PlayCity уже заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, а также более 280 страниц в Instagram и TikTok, которые занимались незаконным продвижением азартных игр. Общая сумма наложенных штрафов превысила 67 млн. гривен.

Одним из ключевых достижений стало внедрение Системы трекинга, позволившей оперативно выявлять и прекращать деятельность нелегальных операторов. Параллельно продолжается разработка Государственной системы онлайн-мониторинга, которая обеспечит государству полную картину работы легального игорного рынка в режиме реального времени с прозрачными финансовыми потоками и контролем за налогообложением.

В 2025 году государство также впервые за более 10 лет вернуло контроль над рынком лотерей. Благодаря лицензионным платежам от игорного бизнеса, государственный бюджет уже пополнился на 1,7 млрд гривен.

По результатам проверок за шесть месяцев регулятор азартных игр госагентство PlayCity оштрафовал 14 блоггеров, вебсайтов и медиа на общую сумму ₴67,2 млн. Во время мониторинга специалисты обнаружили контент, нарушающий законодательные требования к рекламе азартных игр.

Автор:
Татьяна Гойденко