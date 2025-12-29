Нелегальні казино використовують P2P-перекази і криптовалюти: голова PlayCity закликає до рішень НБУ

Нелегальні онлайн-казино в Україні використовують тіньові платіжні інструменти, серед яких – P2P-перекази, підміна MCC-кодів і криптовалюти. Для скорочення "чорного" ринку ці схеми необхідно перекривати, зокрема через проактивну позицію банківського сектору та ефективні рішення Національного банку України (НБУ).

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Р2Р-перекази, міскодинг та інші схеми використовують нелегальні організатори для своєї діяльності, і тому для скорочення "чорного" ринку необхідні ефективні рішення від НБУ і проактивна позиція банківського сектору в боротьбі зі згаданими схемами", – сказав Новіков.

Він додав, що легальні оператори працюють в умовах суттєвих обмежень щодо приймання платежів і фактично не мають повноцінного доступу до банківських послуг.

"На сьогодні легальний ринок має суттєві обмеження щодо інструментів приймання платежів. Фактично склалася квазімонополія… Це питання можна вирішити лише за активної участі Національного банку України", – зазначив він.

Новіков уточнив, що на сьогодні лише три банки обслуговують гральний бізнес у платіжній системі Mastercard і один – за Visa. При цьому ці банки "не готові працювати з усіма ліцензійними організаторами", які сплатили збори та отримали право працювати. Як наслідок, за його словами, коли банки відмовляються обслуговувати легальних операторів, нелегальний ринок продовжує приймати кошти через альтернативні механізми – P2P-платежі, підміну MCC-кодів, криптовалюти тощо.

Голова PlayCity наголосив, що "дві з трьох ключових проблем" детінізації ринку лежать у площині банківського регулювання, а оцінка частини нелегального сегмента на рівні приблизно 50% означає масштабні бюджетні втрати. За його інформацією, у 2024 році держава отримала близько 19 млрд грн надходжень від легального сегмента, і приблизно таку ж суму бюджет втрачає щороку через тіньовий ринок, що також несе соціальні ризики, зокрема щодо доступу до азартних ігор неповнолітніх та осіб із залежністю.

Новіков наголосив, що серед практичних пріоритетів для зменшення частки нелегального ринку – блокування нелегальних онлайн-ресурсів і "дзеркал", а також звуження платіжних і маркетингових схем. У цьому процесі, за його словами, Мінцифри залучає до діалогу НБУ.

Раніше у пресслужбі Асоціації українських операторів грального бізнесу повідомляли з посиланням на президента асоціації Олександра Когута, що завдяки консолідованим зусиллям держави, регуляторів і легального бізнесу ринок i-Gaming в Україні має потенціал зростання з 59 млрд грн річної виручки до 70-80 млрд грн. Відповідно, бюджет може отримати додаткові 10-12 млрд грн податків у найближчі два роки. Водночас в АУОГБ виникає питання, чи забезпечить держава ефективне та швидке блокування сайтів нелегальних казино та супутньої інфраструктури, що забезпечує їхнє функціонування.