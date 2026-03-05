Запланована подія 2

PlayCity оштрафував ліцензіатів на понад ₴4,7 млн та заблокував 226 нелегальних сайтів у лютому

У лютому 2026 року системна робота PlayCity із регулювання ринку азартних ігор та лотерей принесла конкретні результати: двох ліцензіатів оштрафовано на загальну суму понад ₴4,7 млн за порушення вимог законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на PlayCity.

Йдеться про недотримання правил подання звітності, використання програмного забезпечення без сертифікації та порушення вимог до роботи грального обладнання.

Протидія нелегальним організаторам триває: за допомогою Системи трекінгу заблоковано 226 нелегальних вебсайтів, а з початку роботи системи видалено понад 3 тис. таких ресурсів. Найбільшу кількість порушень незаконної реклами азартних ігор зафіксували в TikTok (87 акаунтів) та Meta (27 сторінок).

Також продовжується робота з розвитком ДСОМ — першого етапу системи контролю фінансових операцій ліцензіатів. У 2026 році другий етап охопить контроль роботи гральних автоматів та операцій з ігровими замінниками гривні.

Що стосується ліцензій, PlayCity у лютому видав 6 нових дозволів, серед яких ліцензія на організацію азартних ігор в інтернеті, дві B2B-ліцензії на розробку грального ПЗ та три ліцензії операторам лотерей. Це забезпечило понад ₴107 млн надходжень до державного бюджету.

Основні напрями роботи PlayCity залишаються незмінними: боротьба з нелегальним сегментом, контроль ліцензіатів та формування сучасної системи державного регулювання для прозорого та безпечного ринку азартних ігор.

Зауважимо, що за час роботи PlayCity вже заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, а також більше ніж 280 сторінок у Instagram та TikTok, які займалися незаконним просуванням азартних ігор. Загальна сума накладених штрафів перевищила 67 млн гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко