В 2026 году резко возросло количество заявлений о самоограничениях от азартных игр
Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity за первые четыре месяца 2026 года внесло в реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, более 3 тысяч заявителей. В общей сложности количество людей в реестре превысило 16 тысяч.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой с ссылкой на сообщение PlayCity.
Как работает система защиты игроков
В Украине с начала 2026 года фиксируется существенный рост количества обращений по поводу самоограничения от участия в азартных играх. За первые четыре месяца года в Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, внесено более 3 000 человек.
Для сравнения, в период с июня по декабрь 2025 года в реестр было внесено около 300 человек, что в 10 раз меньше, чем за аналогичный период 2026 года.
В настоящее время Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity прорабатывает около 1000 заявлений о самоограничивании ежемесячно. Всего в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, уже более 16 000 граждан.
По оценке ведомства, такая динамика свидетельствует о росте осведомленности населения и более активном использовании инструментов ответственной игры.
На официальном сайте PlayCity в разделе "Борьба с лудоманией" доступны:
- тест для определения риска игровой зависимости;
- онлайн-заявление о самоограничениях;
- онлайн-заявление об ограничении доступа к азартным играм для родственника первой степени родства.
Как работает механизм самоограничения
Ограничение доступа к азартным играм является добровольным инструментом, позволяющим временно заблокировать участие в легальных азартных играх.
- После подачи заявления данные вносятся в реестр в течение одного рабочего дня.
- Процедура включает проверку персональных данных и, при необходимости, их уточнение.
- После внесения информации PlayCity информирует заявителя по электронной почте.
- Все лицензированные организаторы азартных игр обязаны соблюдать ограничения.
Срок действия ограничения:
- от 6 месяцев до 3 лет – в случае подачи заявления самим лицом;
- до 6 месяцев - в случае подачи заявления относительно близкого человека с возможностью продления.
Заметим, что за время работы PlayCity уже заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, а также более 280 страниц в Instagram и TikTok, занимавшихся незаконным продвижением азартных игр. Общая сумма наложенных штрафов превысила 67 млн. гривен.