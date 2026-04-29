В 2026 году резко возросло количество заявлений о самоограничениях от азартных игр

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity за первые четыре месяца 2026 года внесло в реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, более 3 тысяч заявителей. В общей сложности количество людей в реестре превысило 16 тысяч.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой с ссылкой на сообщение PlayCity.

Как работает система защиты игроков

В Украине с начала 2026 года фиксируется существенный рост количества обращений по поводу самоограничения от участия в азартных играх. За первые четыре месяца года в Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, внесено более 3 000 человек.

Для сравнения, в период с июня по декабрь 2025 года в реестр было внесено около 300 человек, что в 10 раз меньше, чем за аналогичный период 2026 года.

В настоящее время Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity прорабатывает около 1000 заявлений о самоограничивании ежемесячно. Всего в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, уже более 16 000 граждан.

По оценке ведомства, такая динамика свидетельствует о росте осведомленности населения и более активном использовании инструментов ответственной игры.

На официальном сайте PlayCity в разделе "Борьба с лудоманией" доступны:

тест для определения риска игровой зависимости;

онлайн-заявление о самоограничениях;

онлайн-заявление об ограничении доступа к азартным играм для родственника первой степени родства.

Как работает механизм самоограничения

Ограничение доступа к азартным играм является добровольным инструментом, позволяющим временно заблокировать участие в легальных азартных играх.

После подачи заявления данные вносятся в реестр в течение одного рабочего дня.

Процедура включает проверку персональных данных и, при необходимости, их уточнение.

После внесения информации PlayCity информирует заявителя по электронной почте.

Все лицензированные организаторы азартных игр обязаны соблюдать ограничения.

Срок действия ограничения:

от 6 месяцев до 3 лет – в случае подачи заявления самим лицом;

до 6 месяцев - в случае подачи заявления относительно близкого человека с возможностью продления.

Заметим, что за время работы PlayCity уже заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, а также более 280 страниц в Instagram и TikTok, занимавшихся незаконным продвижением азартных игр. Общая сумма наложенных штрафов превысила 67 млн. гривен.