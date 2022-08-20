В Крыму опять прогремели взрывы. В штаб российского Черноморского флота влетел беспилотник

Утром 20 августа в оккупированном Россией Крыму, в Севастополе прогремели взрывы. Об этом на Facebook написал один из лидеров меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"В 08.20 утра, в районе штаба "черноморского флота России" в оккупированном Aqyar/Севастополе раздался сильный взрыв", — написал он.

По его словам, взрыв случился от того, что в крышу здания штаба российского черноморского флота влетел беспилотник. Также чубаров опубликовал видео взрыва снятое очевидцами.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму возле Джанкоя загорелась воинская часть. В ходе пожаров сдетонировал склад с боеприпасами. В свою очередь в Минобороны России назвали, что взрыв склада боеприпасов произошел вследствие диверсии. Позже взрывы прозвучали в районе аэродрома в районе Симферополя.

Ранее The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации" Сообщила, что защитники Украины нанесли удар по авиабазе "Саки", используя оружие украинского производства.

Позже издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что за взрывами в Крыму стоит украинское элитное спецподразделение.